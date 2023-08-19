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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جلال السعيد| محمد بديع كان يحكم مصر عام 2012.. الفيوم كانت بيئة خصبة لـ الأفكار التكفيرية والمتطرفة.. ورأيت انتشارا للمنهج السلفي المتشدد في شوارع القاهرة

جلال السعيد
جلال السعيد

استضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز".

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جلال السعيد: التسعينات شهدت حالة من التعايش بين النظام والإخوان.. فيديو

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محافظ القاهرة الأسبق: عندما عدت من الخارج عام 1991 وجدت دولة أخرى

وكشف السعيد خلال اللقاء كيف انتشر الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة؟، وفي الجامعات المصرية؟، ولماذا كانت محافظة الفيوم بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية؟.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

جلال السعيد: رأيت انتشارا للفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة| فيديو
كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، كيف انتشر الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة.


محافظ القاهرة الأسبق: عندما عدت من الخارج عام 1991 وجدت دولة أخرى
قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، إنه عندما خرج من مصر كان المجتمع المصري العادي يذهب للسينما والجامعات، كل أوجه الحياة الجامعية معروفة، وعندما سافر لدراسة الدكتوراه في كندا؛ ووجد فجأة أن الأجيال التي جاءت بعده، جيل لديه ذقون خفيفة، ويرتدون جلابيب قصيرة، ولم يكن يعرف حينها أنها نتاج شيء ما يحدث في مصر.

 


جلال السعيد: الفيوم كانت بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية والمتطرفة| فيديو
أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أن عمر عبد الرحمن والشوقيون وأتباعهم وغيرهم من عناصر التنظيمات التكفيرية الخطرة، استوطنوا محافظة الفيوم.

وأضاف: "تم تعييني عميدا لكلية الهندسة جامعة الفيوم، فكانت هذه الملاحظة تعلقت بفروق أكبر موجودة في المجتمعات المحافظة مثل الفيوم، ثم عينت محافظا للفيوم، اعتقد أن جزء كبير منها له علاقة بقضايا الفقر، وكان عمر عبدالرحمن استوطن الفيوم، ووجد بيئة خصبة لنشر الفكر المتشدد".

 

جلال السعيد: التسعينات شهدت حالة من التعايش بين النظام والإخوان.. فيديو
قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن في بداية التسعينات كانت هناك حالة من التعايش بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن النظام كان يسمح للإخوان بالتحرك في بعض الأماكن، مثل النجاح في مجلس النواب، وكذلك في النشاط الطلابي.

 

جلال السعيد: محمد بديع كان يحكم مصر عام 2012.. فيديو
كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، عن قصة تعرفه على محمد بديع المرشد العام للإخوان في الفيوم.

وقال إنه لم يلتق محمد بديع رغم حضوره لإلقاء المحاضرات بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

 

 

جلال السعيد يكشف تفاصيل اتصالاته مع قائد سجن الفيوم بعد شائعة وفاته.. فيديو
قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أنه كان له تعاملا مباشرا مع واقعة اقتحام سجن الفيوم خلال أحداث 25 يناير.

وأضاف السعيد أن سجن الفيوم ليس تابعاً لمحافظ الفيوم، لافتاً إلى أنه من السجون التابعة قطاع السجون بوزارة الداخلية، لكنه يقع جغرافيًا في محافظة الفيوم، وبالتالي فإن محافظ الفيوم ليس له علاقة تنفيذية بسجن الفيوم.

 

جلال السعيد يكشف أسرار صادمة على لسان مدير سجن الفيوم لحظة الاقتحام.. فيديو
قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن مدير سجن الفيوم أخبرني عن اقتحام السجن بأن السجن كان محاطًا بالإرهابيين وكمية كبيرة من السيارات المدرعة لا حدود لها ، وكانت بحوزتهم المدافع والآر بي جي، لافتاً إلى أن مدير سجن الفيوم قال لي وقتها أنه مؤمن جيدًا ولديه أبراج حراسة وعندي تعليمات بالضرب في المليان، لكن القوة المحيطة كانت أكبر.

 

جلال السعيد الأفكار التكفيرية الدكتور محمد الباز الفكر المتشدد الفكر السلفي المجتمع المصري

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