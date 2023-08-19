أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

أخبار مصر.. أكد الدكتور عباس شراقي أن السد العالي يظل دائماً حصن الأمن المائي لـ مصر، وليس صحيحاً أنه سوف يخرج عن الخدمة في نهاية 2024 بسب سد النهضة كما يروج البعض.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

تحت عنوان “المليار الثاني عشر من التخزين الرابع والسد العالي سوف يظل شامخا”، شارك الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

خبير أثري يستعرض أسباب نشأة الموسيقى وتطورها في عهد المصريين القدماء

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن المجتمع المصري كان مستقراً إلى حد كبير، فقد أدى استقراره إلى نشأة الموسيقى والغناء وازدهارها، فالمجتمع المستقر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لابد أن يستقر وجدانه وتستقر أحاسيسه، ومن ثم تجيء الموسيقى، ويجيء الغناء لينمو ويزدهر ويحرك مشاعر المجتمع الآمن.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بالفيزا .. السكة الحديد تتيح دفع التذاكر بالكروت الذكية في المحطات

استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر .

بسبب محمد صلاح | زيادة طلب الشباب على العلاج من الإدمان 400%

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق " أنت أقوى من المخدرات".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

موعد تجمع بريكس 2023.. دوافع مصر من القمة وعلاقتها بـ الدولار

دور متزايد لمجموعة بريكس للتأثير في الاقتصاد العالمي، وسوف يكون في المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسة التي ستسهم في إرساء أسس نظام اقتصادي عالمي جديد، وينال التحالف ترحيبًا من القادة السياسيين والاقتصاديين في العديد من الدول، ومنها مصر.

عوض تاج الدين: Eg5 ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى وقادر على إصابة عدد أكبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ المتحور الجديد لـ أوميكرون "Eg5" لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة.

وزيرة التضامن: زيادة الدعم النقدي إلى 31 مليار جنيه في موازنة 2023-2024

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول والذي يأتي بعنوان "تطوير الوعي الوطني".

إنفوجراف .. اكتشاف حفري لـ«حوت» عاش قبل 41 مليون سنة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اكتشاف جامعة المنصورة لنوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد توجيه الرئيس السيسي.. أسعار شرائح الكهرباء وموعد الزيادة الجديدة

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال هذه الفترة، طبقا لخطة الدولة برفع الدعم عن الكهرباء؛ جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مراعاة للبعد الاجتماعي والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم .

سياحة مفعمة بالحياة .. هيئة التنشيط تشارك في مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز التنوع الذي يتمع به، تشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية اليوم وغدًا.

شروط الكليات العسكرية 2023.. تعرف على الأوراق المطلوبة وآخر موعد لسحب الملف

شروط الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكليات العسكرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

طقس نادر يضرب مصر مؤخرا، خاصة في جنوب سيناء وتحديدا مدينة سانت كاترين، فيما حذر خبراء الطقس من استمرار سقوط الأمطار الرعدية، اليوم الجمعة 18 أغسطس، على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

البابا تواضروس يتسلّم تقريرا مهمًا من مطران القوصية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير عقب عودة نيافته من مؤتمرات شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أمريكا وكندا.

بيان عاجل من الصحة بشأن متحور كورونا الجديد

نشر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة معلومات هامة عن متحور كورونا الجديد .

وقال عبدالغفار عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد حول العالم خلال آخر 28 يوم، أبلغت 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن وجود انخفاض في أعداد الحالات والوفيات حيث أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات المصابة وانخفاض في الوفيات.