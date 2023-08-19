برلمانية بريطانية تتهم سوريا بتهريب "كبتاجون" إلى بلادها.. وتؤكد :عائلة بشار الأسد متورطة .. والسعودية والكويت وقطر الأكثر تضررا

دعا أحد أعضاء البرلمان البريطاني إلى اتخاذ إجراءات لوقف المنشطات شديدة الإدمان من نوع الأمفيتامين وأتهمت الشرق الاوسط وبالأخص سوريا والرئيس السوري بشار الأسد بتهريبها إلى المملكة المتحدة.

وصرحت أليسيا كيرنز ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البريطانية ، الى صحيفة ديلي ميل أنه يقلقها تهريب مادة الكبتاجون إلى المملكة المتحدة ما لم يتوقف عن مساره.

وقال النائب المحافظ عن روتلاند وميلتون إن هذا العقار كان يستخدم كشكل من أشكال الابتزاز من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد للاستفادة من مصالحهم وتأمينها ، مع عواقب وخيمة على السكان المحليين.

ونظرًا لأن السلطات في أوروبا أبلغت أيضًا عن عمليات نقل للمخدرات ، حذرت السيدة كيرنز من أن الاقتصاد غير المشروع كان يسمح لهؤلاء الفاعلين الإرهابيين بتمويل أنفسهم وتأمين مصالحهم ''.

يعتقد الخبراء أن التجارة يمكن أن تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار - ثلاثة أضعاف التجارة المجمعة للكارتلات المكسيكية.

دعت السيدة كيرنز المملكة المتحدة إلى معاقبة أفراد عائلة الرئيس السوري بشار الأسد المتورطين صراحة في هذه التجارة العائلية غير المشروعة ، بما في ذلك أحد أفراد الأسرة الذين يسافرون بانتظام إلى المملكة المتحدة.

وأتهمت كيرينز أنه يتم إنتاج كبتاجون والاتجار فيه بشكل أساسي من قبل مجموعات مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد وحليف لبنان ، حزب الله.

ويُطلق على كبتاجون اسم "كوكايين الرجل الفقير" ، وهو يتسبب في اندفاعات من الطاقة واليقظة والنشوة ، ويرتبط أيضًا بالأوهام والاكتئاب والتشنجات وصعوبة التنفس.

في حديثها إلى صحيفة ديلي ميل، حثت السيدة كيرنز على بذل المزيد من الجهود لمواجهة إمدادات الدواء في الخارج.

قالت: أطلقت الولايات المتحدة مؤخرًا التحالف العالمي بشأن الأدوية الاصطناعية ، الذي انضمت إليه المملكة المتحدة، هذه مبادرة مهمة.

وفي يونيو الماضي، عقدت لجنة الشؤون الخارجية جلسة استماع ركزت على كيفية اعتماد الاقتصاد السوري على تجارته وكيف يمكن أن تستجيب المملكة المتحدة لتهريب المخدرات العالمي.

كما فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا العام عقوبات على المسؤولين عن تجارة المخدرات غير المشروعة 'التي تغذي آلة الأسد الحربية'.

وأقرت وزارة الداخلية االبريطانية في فبراير أن الشرطة قد ضبطت مادة فينثيلين (كبتاجون) في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتسارعت المخاوف بشأن القارة الأوروبية بشكل أساسي من خلال عمليات سحب المخدرات في جنوب أوروبا في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2020 ، صادرت السلطات الإيطالية أكثر من 14 طناً من المخدرات ، واستمرت المداهمات على المستودعات في شمال ووسط البلاد في إرجاع النتائج.

واتخذ المسؤولون في الولايات المتحدة تدابير إضافية للوقوف على الاتجاه قبل أن يضرب قارة أمريكا الشمالية.

وفي ميزانية الدفاع لهذا العام ، أقر الكونجرس قانون الكابتجون ، وهي استراتيجية لإنكار وتحطيم وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات.

وقال فرينش هيل ، عضو الكونجرس والراعي الرئيسي للقانون ، لصحيفة ذا ناشيونال إنه لديه مخاوف بالتأكيد بشأن وصول العقار إلى الغرب بعد ذلك، واتهم حزب الله اللبناني في تهريبها.

وتم وصف الكبتاجون في الأصل كعلاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والخدار ، أنتج في عام 1961 من قبل شركة ديغوسا إيه جي الألمانية.

تحتوي الحبوب على الفينتيلين ، وهو دواء اصطناعي من نفس عائلة الأمفيتامين.

وأدرج مادة الفينتيلين في الجدول الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لعام 1971 في عام 1986 وتوقف استخدامه في جميع أنحاء العالم.

ولكن بينما توقف الإنتاج السائد ، تم تهريب المخزونات المتبقية إلى حد كبير من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط.

وقامت السلطات في تركيا ودول البلقان بفتح معامل واسعة النطاق في السنوات التي تلت ذلك ، لكن الخبراء يحذرون من إحياء من نوع ما في سوريا.

وتنفي دمشق ضلوعها في التجارة لكن القوى الغربية تخشى أن يستفيد الرئيس بشار الأسد من السماح بإنتاج المخدرات وتهريبها.

غالبًا ما يتم تصدير المخدرات للأسلحة والنقود ، ويتوقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يسهّل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة تهريب المواد الكيماوية لإنتاجه.

كما حذر تقرير صادر عن معهد نيو لاينز العام الماضي من أن الإنتاج آخذ في التوسع ، مع تحول الأنماط في سوريا من عمليات أصغر ومجزأة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون إلى عمليات صناعية في حاويات في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد.

وحث المعهد على أن استهلاك الكابتجون على نطاق واسع يشكل " تهديدًا خطيرًا محتملاً للصحة العامة في سوريا وخارجها بسبب الافتقار إلى خدمات الصحة العامة والعلاج من تعاطي المخدرات والتركيب الكيميائي المتغير باستمرار للعقار ''.

وتقول التقارير إن الطلاب يستخدمون الدواء من أجل البقاء مستيقظين قبل الاختبارات النهائية ومن قبل النساء اللائي يحاولن إنقاص الوزن.

وتلاحظ انتشار استخدام كبتاجون بين المواطنين الأصغر سنا والأكثر ثراء والسلطات في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وهم بعض البلدان الأكثر تضررا من تلك التجارة.