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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكيم: العلمين الجديدة فخر لكل مصري

المطرب الشعبي حكيم
المطرب الشعبي حكيم

أكد المطرب الشعبي حكيم، أنه لم يجد نفسه في مجال التمثيل، ولم يحب نفسه كممثل، وبالتالي لن يمثل مرة أخرى، مضيفا في نفس الوقت استفدت من تجربة التمثيل كثيراً.

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حكيم: أعمل على تصوير أغنية جديدة أول أكتوبر المقبل في أوغندا.. فيديو


وأضاف حكيم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن أغنية “حلاوة روح” هي أقرب أغنية لقلبي ، وكنت أبحث عنها طيلة مشواري الفني.

وتابع المطرب الشعبي الشهير حكيم، أن مدينة العلمين الجديدة فخر لكل مصري بأن في بلدنا مدينة بهذه الروعة والجمال، متابعا أن مدينة العلمين الجديدة متطورة ومتقدمة ونقطة مضيئة في مصر.


 

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