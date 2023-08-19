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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيبة فلاحي كفر الشيخ: الصوب الزراعية الحديثة ضاعفت إنتاجية المحاصيل

صدى البلد

تشهد مصر إنجازات غير مسبوقة نحو التوسع الزراعي الأفقي والرأسي خلال السنوات القليلة الماضية، وتأتي هذه الإستثمارات الضخمة في المجال الزراعي بهدف تحقيق رؤية الدولة بضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتي وتحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية.

حيث أكدت المهندسة زينب عبد الباري بصفتها ممثلاً للفلاحين والمزارعين كنقيب عام لهم في محافظة كفر الشيخ، علي ضرورة مساندة هذه الرؤية ودعمها وتطالب الفلاحين والمزارعين بمساعدة الدولة في تحقيق خطتها المستقبلية التي أضافت مايقرب من خمس ملايين فدان من الرقعة الزراعية الجديدة التي تُزرع بأساليب زراعية حديثة وتري أنه يجب علينا نحن الآباء وأرباب الأسر جميعاً تشجيع الشباب علي الذهاب إلي هذه المناطق المستصلحة للعمل بها والإستقرار التام هناك خصوصاً في ظل ما أنشأته الدولة من مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة الخدمات.

أضافت عبد الباري كذلك في معرض حديثها عن مشروع المائة ألف من الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، أن هذا المشروع وغيره من الزراعات المحمية التي أقامتها الدولة في السنوات الحديثة ساعد بشكل كبير في توفير الكميات اللازمة والضرورية من السلع الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكة داخل الأسواق.

وأشارت نقيبة كفر الشيخ، إلي أن الإنتاجية داخل الصوب الحديثة تتضاعف عدة مرات عن مثيلاتها من أساليب الزراعة التقليدية خاصة وأن العالم يشهد علي مدار السنوات الأخيرة عددا من التحديات الصحية والأمنية التي أثرت بشكل سلبي علي سلاسل الإمداد والتوريد من هذه السلع الضرورية لحياة المواطنين.

كانت عبد الباري قد أعلنت منذ عدة أيام عن نيتها القيام بزيارة للمشروع ضمن وفد كبير من النقابة العامة للفلاحين لتدعيم مثل هذه المشروعات القومية العملاقة والتي أصبحت آثارها الإيجابية واضحة علي حياة المواطنيين اليومية وكذلك للوقوف  علي آخر المستجدات التي يمكن للنقابة أن تستفيد بها من خلال عملها النقابي في خدمة الفلاحين والمزارعين بكفر الشيخ.

اختتمت سيدة الأعمال زينب عبد الباري والتي تم تكليفها منذ عدة أشهر كنقيب الفلاحين في كفر الشيخ حديثها بتوجية الشكر والتقدير للرئيس السيسي مشيدة بمجهوداته وكل مؤسسات الدولة المعنية في دحر الإرهاب والقضاء عليه مما ساعد علي توفير الأمن والأمان الذي تنعم به مصر والذي لولاه لما كان لمثل هذه المشروعات القومية أن تتم وتحقق هذا النجاح.

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