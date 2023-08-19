الكذب والغدر ملجأ الحمقى.. هند صبري توجه رسالة مؤثرة

نشرت الفنانه هند صبري صوره جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علي الصوره قائله:"يجب أن تكون الحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة، هي المبدأ الثابت لكل إنسان له دين أو شرف أو حكمة قديكون من يخالفها ماكرًا ، .. لكنهم غير قادرين الكذب والغدر ملجأ الحمقى والجبناء اللورد تشيسترفيلد".



وكان قد فاز فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديووتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية".



بذلك تصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى ٣ جوائز بعد حصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلمالطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، و تكافئ هذهالجائزةالفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.