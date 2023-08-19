مدربة بمبادرة "مشغلي" توضح تفاصيلها وكيف يتم الالتحاق بها؟

‏قالت عبير دوبان مدربة بمبادرة "مشغلي"، إن المشغل يوفر كل شيء لنا، وكل متدربة يكون لها "ماكينة خياطة" للتدريب والعمل عليها، وهذا يتيح لهن الفرصة لتطبيق ما يتعلموه خلال فترة التدريب.

وتابعت خلال لقاء لها في برنامج "حياة جديدة"، مع الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر الشاشة "الحياة"، أن المتدربات يتم إعلامهم بالتدريب عن طريق صفحات المحافظة والمركز على الـFacebook ويقوموا بالتقديم وعندما يقع عليهم الاختيار بنبدأ معهم التدريب.

‏وأضافت ان فترة التدريب من الممكن أن تصل إلى 20 يوم حوالي 6 ساعات يوميا وتكون المتدربة جاهزة لعمل مشروع خاص بها.