جلال السعيد: المؤتمر القومي للنقل كان بداية معرفتي بالدكتور عصام الحداد.. فيديو

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه كان أمين عام المؤتمر القومي للنقل عام 2002، وكان يلزم أن يكون هناك شركة موالية للمؤتمر كنوع من أنواع الدعم للمؤتمر، وقيل له من أحد الأصدقاء الذي أصبح وزيراً للنقل في حكومة الإخوان بعد ذلك أن عصام الحداد يستطيع مساعدة هذا المؤتمر، وبالفعل حدث تعاقد بين شركة الدكتور عصام الحداد ووزارة النقل آنذاك.



المؤتمر القومي للنقل

وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا المؤتمر حضره رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، كما تواجد في هذا المؤتمر نصف الحكومة بالكامل.



شركة عصام الحداد

وأضاف في حديثه، أنه بعد انتهاء الجلسة الأولى من المؤتمر بدأ التحضير للمعرض الخاص بالشركات الراعية للمؤتمر، والأمر تطلب من عناصر الشركة المنظمة أن يظهروا سيطرتهم على مايجري في هذا العرض، معبراً :"رئيس المراسم في مجلس الوزراء سألني عن عناصر التي ظاهرة بقوة في العرض وأخبرته أنهم القائمين على تنظيم المعرض اللذين لديهم رغبه قوية في الظهور".