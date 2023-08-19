بوركينا فاسو ومالي تنشران طائرات عسكرية استعدادا لأي تدخل عسكري ضد النيجر

أفادت وسائل إعلام محلية في النيجر في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات عسكرية وذلك استعدادا لأي تدخل عسكري محتمل من قبل قوات "إيكواس" ضد النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا، أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر بدون الإعلان عنه".

وأكد موسى عقب اجتماع وزراء دفاع المجموعة الذي انطلق يوم الخميس، بالعاصمة الغانية أكرا قائلا: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، موضحا أن "الأحداث الجارية في النيجر هي جزء من سلسلة الاضطرابات في المنطقة، في محاولة لوضع حد لها".