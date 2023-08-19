تفاصيل مبادرة الكشف المبكر على الأمراض السرطانية

استقبل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمركز القلب، الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة للتعليم الطبي المهني بحضور الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي ومديري المستشفيات والإدارات الصحية المشاركة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

تناول اللقاء التعريف بأهداف المبادرة حيث أنها تستهدف الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة». و تعتبر محافظة دمياط من محافظات المرحلة الأولي التي تم إطلاق المبادرة بها .

وتستهدف مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه.



وللحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.



بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.



ويتم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية بالوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

كما توجد المبادرة ضمن خدمات مبادرة 100يوم صحة بالفرق المتنقلة المنتشرة بالمحافظة وذلك للوصول لاعلي فئة مستهدفة من المواطنين .