عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية.. كارمن سيلمان برفقة زوجها في أحدث ظهور

كارمن سيلمان برفقه
كارمن سيلمان برفقه زوجها

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.  
 

وظهرت كارمن مع زوجها مصطفى جاد، بإطلالة رومانسية، من امام البحر وكانت إطلالتها صيفية حازت علي اعجابمتابعيها.

 

وكشفت المطربة كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أمبمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.

وأكدت كارمن سليمان، أنها مطربة تريد التجديد ولكن في إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاقفي تقديم أغاني مهرجانات.

وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهوبين الموجودين على الساحة.

وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله، أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة في الغناء،تتناسب مع طبقة صوتها، ستكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

الفنانة كارمن سليمان مرور 10 سنوات نجوم إف إم مصطفي جاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. تحرك عاجل من الزمالك.. الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر| أخبار التوك شو

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. تحرك عاجل من الزمالك.. الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر| أخبار التوك شو

حلمي عبد الباقي: إيقاف كزبرة وإحالته للتحقيق وربنا يستر عليه بقي

تنسيق الجامعات 2023.. برامج كليات الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية

صحة دعاء رؤية الهلال.. كلمات رددها سيدنا النبي| احرص عليها

الأسعار الجديدة لـ أيولوس A30 في مصر .. اعرف بكام

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

الذبحة الصدرية لا تقتصر على كبار السن وأعراضها تظهر بجميع المراحل العمرية

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ