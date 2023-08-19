بصورة رومانسية.. كارمن سيلمان برفقة زوجها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت كارمن مع زوجها مصطفى جاد، بإطلالة رومانسية، من امام البحر وكانت إطلالتها صيفية حازت علي اعجابمتابعيها.

وكشفت المطربة كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أمبمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.



وأكدت كارمن سليمان، أنها مطربة تريد التجديد ولكن في إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاقفي تقديم أغاني مهرجانات.



وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهوبين الموجودين على الساحة.



وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله، أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة في الغناء،تتناسب مع طبقة صوتها، ستكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.