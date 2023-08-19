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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: الدولار يفقد هيمنته وأمريكا على حافة الهاوية

أرشيفية
أرشيفية

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من فقدان الدولار الأمريكي هيمنته على المستوى العالمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو الهاوية.‏

وفي حديث لقناة "فوكس بيزنس"، قال ترامب: "دولتنا تتجه نحو السقوط في الهاوية، لن ‏نكون الدولة الكبيرة، إن لدينا القوة، وهذه القوة تتلاشى في الواقع، إنها تتمثل في ‏فقدان عملتنا لهيمنتها. إنني لا أتحدث عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن مدى استخدام ‏الدولار في المعاملات حول العالم".‏

وأكد الرئيس الأمريكي السابق عن حالة الولايات المتحدة قائلاً: "إنك تنظر إلى ‏المطارات وصالات الوصول، تنظر إلى الطرق غير النظيفة وغير الممهدة وكل ‏شيء، إن بلادنا أصبح أشبه بدولة من العالم الثالث".‏

‏وأضاف: "إن لدينا شيئ ما قوي للغاية، ألا وهو الدولار الأميركي، لكن بالنظر إلى ما يحدث ‏الآن مع الدول الأخرى التي لا تستخدم الدولار، كما يعلم الكثيرون أن الصين تريد ‏أن يحل اليوان محل الدولار، وهذا أمر لم يمكن محل نقاش أثناء وجودي رئيساً ‏للولايات المتحدة. لم يكن ليحدث ذلك أبدا.. لكن الآن، هناك أناس يفكرون في ‏ذلك".‏

وعن التضخم، قال ترامب: "التضخم، في رأيي، حدث بسبب الطاقة، لأنه قطاع ‏حيوي للغاية، إن الطاقة تدخل في كل شيء .. أنت تصنع الكعك في الأفران ‏والشاحنات التي تنقلها تتحرك بالطاقة، إن الأمر يتعلق كثيرًا بالطاقة."‏

وتابع: "لقد قلصوا إمدادات الطاقة، ومرة أخرى، كنا ننتج المزيد والمزيد من ‏الطاقة، كنا قوة في قطاع الطاقة أكبر من كل من روسيا والسعودية"، "خلال عام ‏ونصف العام، كنا سنصبح قوة أكبر من روسيا والسعودية مجتمعتين في مجال ‏الطاقة، وكنا سنجني الكثير من الأموال من وراء ذلك. كنا سنقوم بسداد ديوننا، بل ‏كنا سنفعل أشياء لم يرها أحد من قبل في هذا البلد".‏

 

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