لاڤيينا يعسكر في الإسكندرية استعدادا لدوري المحترفين

تسافر بعثة فريق لاڤيينا صباح اليوم السبت إلى مدينة الإسكندرية لإقامة المعسكر الخارجى الأول للفريق هذا الموسم والذى سيستمر حتى يوم الأحد القادم 8/27 على ملاعب الأكاديمية البحرية، استعدادا للموسم الجديد بدوري المحترفين .

وسيشهد المعسكر إقامة العديد من المباريات الودية لأول مرة هذا الموسم مع أندية من الممتاز ب والمحترفين لتنوع الحمل التدريبى ولزيادة التجانس بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق .

وحضر محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا إلى القاهرة مساء امس الجمعة من العاصمة النمساوية فيينا للسفر مع بعثة الفريق إلى الإسكندرية لحصور المعسكر التدريبي.