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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السلطة الروسية

طريقة عمل السلطة
طريقة عمل السلطة الروسية

 يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق التي يحتاجها الجسم يوميا سواء في الغداء أو العشاء، فنظرا لاحتوائه على مجموعة مختلفة من الخضراوات والأصناف، السلطة تمنح الجسم مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية المختلفة، ويمكنك تقديم السلطة الروسية لأسرتك كطريقة جديدة لتقديم السلطة للشيف هدى زعرب .

مدة التحضير: 20 دقيقة دقائق

الكمية: تكفي لـ 3 أفراد

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مقادير عمل السلطة الروسية
 

1 كوب ذرة مسلوقة
2 حبة خيار مقطعة
نصف كوب بازلاء مسلوقة
1 كوب بطاطا مسلوقة ومقطعة
½ كوب جزر مسلوق ومقطع
مقادير الصلصة:
2 ملعقة كبيرة خردل
3 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة كبيرة كاتشب
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة ملح وفلفل أسود حسب الحاجة


طريقة عمل السلطة الروسية


نبدأ بتحضير الصلصة حيث نخلط في وعاء كلاً من الخردل والمايونيز والكاتشب وعصير الليمون وزيت الزيتون ونخلطها مع رشة ملح وفلفل أسود ثم نضعها جانباً.
نضع الخضار في وعاء عدا الجزر والبطاطا ثم نضع نصف كمية الصلصة ونحرك حتى تمتزج النكهات جيداً ثم نضيف الجزر والبطاطا وبقية الصلصة ونحرك قليلاً ثم نضع السلطة في طبق التقديم

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