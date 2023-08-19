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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم انتقاداته لـ بكين.. بايدن يتوقع لقاء الرئيس الصيني هذا العام

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يتوقع لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت لاحق هذا العام رغم توجيهه سلسلة انتقادات حادة في مناسبات عدة لـ بكين.

وعقد بايدن أول اجتماع له كرئيس مع شي في نوفمبر 2022 في بالي، حيث اتفقا على العمل معا لإدارة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأجاب بايدن ردا على سؤال لأحد المراسلين بعد اجتماعه مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، "أتوقع وآمل أن أتابع حديثنا في بالي هذا الخريف، هذا هو توقعي".

كما يعتزم بايدن دعوة شي في نوفمبر إلى سان فرانسيسكو عندما تستضيف الولايات المتحدة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم الصين.

ومن المحتمل أن يلتقي الزعيمان أيضا الشهر المقبل في نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين.

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ويبدي بايدن ثقة بلقاء شي رغم إدلائه بسلسلة تصريحات واتخاذه إجراءات أثارت غضب الصين، ففي وقت سابق هذا الشهر اعتبر بايدن أن الصين قنبلة موقوتة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها.

وفي يونيو، وصف بايدن شي بأنه "ديكتاتور"، ما دفع الصين للتنديد بهذه التعليقات التي جاءت في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين.

وأمر بايدن أيضا بتقييد الاستثمارات الأمريكية في مجال التكنولوجيا المتطورة في الصين بعد حظره تصدير الشرائح الإلكترونية الدقيقة في وقت سابق.

 

 

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