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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: قيمة المساعدات الغربية لأوكرانيا تجاوزت 160 مليار دولار

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إجمالي المساعدات الغربية لأوكرانيا بلغ أكثر من 160 مليار دولار.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - "إن إجمالي قيمة المساعدات الأجنبية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز الـ 160 مليار دولار، بما فيها المساعدات العسكرية 75 مليار دولار".

وأشار إلى أنه حسب إحصاءات مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية غير الحكومية، فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا 113 مليار دولار.. موضحا أن هذه مبالغ ضخمة، وخصوصا مع اعتبار الوضع الصعب للاقتصاد العالمي.

وأوضح لافروف أن أوكرانيا اليوم تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم المالي الغربي وتوريدات الأسلحة، حيث تأتي إلى كييف توريدات كبيرة للأسلحة الغربية، بما فيها القذائف العنقودية والأسلحة بعيدة المدى، كما يشارك في التخطيط لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية مدربو حلف "الناتو".

وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلا "الغرب يريد إزالة روسيا كمنافس جيوسياسي قوي؛ لذلك شنت واشنطن وبروكسل حربا علينا، بالإضافة إلى الضغط غير المسبوق من خلال فرض العقوبات الاقتصادية".. مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لمنع شركاء روسيا من أي تعاون معها.

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