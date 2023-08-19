حقنتهم بالهواء والأنسولين.. إدانة ممرضة بريطانية أنهت حياة 7 أطفال|شاهد

أدان القضاء البريطاني، الممرضة السابقة لحديثي الولادة لوسي ليتبي، بإنهاء حياة سبعة أطفال في وحدة حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى "كاونتس أوف تشستر" شمال غرب إنجلترا.



ليتبي، البالغة من العمر 33 عاماً، مثُلت أمام المحكمة منذ أكتوبر الماضي بتهمة التخلص من ضحاياها الصغار، الذين كانوا إما مرضى أو ولدوا قبل الأوان، من خلال حقنهم بالهواء، وإطعامهم الحليب بشكل مفرط، وتسميمهم بالأنسولين، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي مايو 2023، أدلت المتهمة بأقوالها للمرة الأولى أمام المحكمة في شأن التهم الموجهة إليها بغنهاء حياة سبعة أطفال ومحاولة التخلص من عشرة آخرين بين عامي 2015 و2016 عندما كانت ممرضة في قسم طب الأطفال حديثي الولادة.

وكانت لوسي قد نفت خلال المحاكمة، في مدينة مانشستر، التهمة الموجهة لها بين عامي 2015 و2016، ووصفتها بـ"أسوأ" تهمة.

