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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يلتقي القادة العسكريين في روستوف .. ماذا حدث

بوتين
بوتين

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد العملية الروسية في أوكرانيا ومسؤولين عسكريين كبار آخرين في مدينة روستوف أون دون، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية .

وقال الكرملين إن بوتين استمع إلى تقارير من فاليري جيراسيموف ، رئيس الأركان العامة للجيش المسؤول عن عمليات موسكو في أوكرانيا ، وغيره من كبار القادة العسكريين والضباط.

عقد فلاديمير بوتين اجتماعا في مقر مجموعة العمليات العسكرية الخاصة في روستوف أون دون.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية عن الاجتماع ولم يتضح موعد الانعقاد بالضبط.

لكن قال مراقبون، أن ما تم في الاجتماع قد يكشف عن نفسه لاحقا في ساحة المعركة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة الإعلام الروسية الرسمية جيراسيموف وهو يستقبل بوتين فيما بدا أنه كان ليلاً ويقوده إلى مبنى بعد مصافحة قصيرة.

يأتي الاجتماع بعد أن أعلنت أوكرانيا مكاسب هجوم مضاد على الجبهة الجنوبية الشرقية ، قائلة إنها حررت قرية أوروزين الصغيرة في منطقة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، خلال الليل ، إن قواتها الجوية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم. ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او اضرار.

قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 17 طائرة بدون طيار خلال الليل في محاولة لضرب المناطق الشمالية والوسطى والغربية في أوكرانيا ، وفق ما نقلته رويترز .

وذكر سلاح الجو إن 15 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أسقطت. ولم يتضح ما حدث للطائرتين المسيرتين اللتين لم تسقطتا.

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