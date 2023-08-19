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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم مرعب.. هذا ما كشفه مسئولون أمريكيون عن عدد قتلى أوكرانيا وروسيا

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إن عدد الضحايا في ساحة المعركة في أوكرانيا، صار رقما مرعبا.

وذكروا بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أن العدد يقترب من قرابة 500 ألف جندي روسي وأوكراني.
يمثل ذلك ارتفاعًا كبيرًا في عدد القتلى هذا العام بعد قتال عنيف في شرق البلاد. 

وزعم المسؤولون أن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف قتيل ، مع مقتل ما يصل إلى 120 ألف قتيل في المعارك. 

وقيل إن أوكرانيا قتل لديها ما يقرب من 70 ألفًا وجُرح ما بين 100 ألف و 120 ألفًا.

أدى القتال العنيف بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا إلى وقوع خسائر كبيرة في كلا الجانبين ، أي أكثر من الضعفين لعدد القتلى منذ نوفمبر.


يأتي ذلك، فيما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد العملية الروسية في أوكرانيا ومسؤولين عسكريين كبار آخرين في مدينة روستوف أون دون.

وقال الكرملين إن بوتين استمع إلى تقارير من فاليري جيراسيموف ، رئيس الأركان العامة للجيش المسؤول عن عمليات موسكو في أوكرانيا ، وغيره من كبار القادة العسكريين والضباط.


 

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