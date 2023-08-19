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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

على الرغم من أن البالغين عادةً ما يحصلون على مقدار من فيتامين د من الطعام أقل من الموصى به، إلا أن التعرض للشمس يمكنه تعويض الفارق.

نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة| توقف عن تناوله فورا

صوص الجبنة من الصوصات الشهية و اللذيذة  الأكثير انتشارا و يعشق الكثير من الأشخاص تناوله نظرا لمذاقه المختلف و نكهته التي تتناسب مع العديد من الأطباق الرئيسية و لكن على الرغم من ذلك يحذر الأطباء من الإفراط في تناول صوص الجبنة

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

تداول خلال الأيام الماضية رواد مواقع التواصل الأجتماعي صورا و فيديوهات لـ محشي التين الشوكي وطريقة عمله، وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا.

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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