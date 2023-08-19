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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

صدى البلد

تعرضت الفنانة هدي الإتربي للنصب من قبل إحدى الشركات المختصة بنقل الأثاث وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

شاهد الفيديو: 

وكتبت هدى الإترابي تحذير توضح من خلاله تفاصيل الواقعة قائلة :"مساء الخير يا جماعة دول نصبوا عليا أنا اتعاملت معاهم بياخدوا الفلوس والعفش على أساس أنهم معرض والمفروض يسلموا الحاجة بقالهم أكتر من 4 شهور وكل مرة يديني معاد للتسليم ويقفل تليفونه".

وتابعت : "المكان بتاع المعرض اللي قال عليه طلع غلط ومش كاتب مكان للمعرض بتاعه على الصفحة اللي بيتعامل منها وكل الصور اللي عنده من صفحات تانية وانا هاخد إجراء قانوني معاه ياريت أي حد يخلي بالو ودي الارقام اللي بحاول اتواصل بيها واللي الصفحة بعتتهالي انو ده صاحب المكان كلهم مقفولين".

 

وأضافت: "واللي بيكلمني منها ويقول أنا المهندس صاحب المعرض ودي صفحته اللي عامل فيها شغل وبيدخل يتواصل بيها للناس وعاملأن محدش يعملوا منشن".

شاهد الفيديو:

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