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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد طبي مصري يتوجه إلى ليبيا لهذا السبب

اشتباكات طرابلس
اشتباكات طرابلس

يستعد فريق طبي مصري للسفر إلى ليبيا، للمساهمة في علاج المصابين في الاشتباكات الأخيرة بمدينة طرابلس.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم السبت أنه سيستقبل فريق طبي مصري بالإضافة إلى فريق آخر إسباني، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

ويتكون الفريق الطبي المصري، من عدد من التخصصات، بينهم أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة إصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري.

ولفت مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إلى أن وصول الفريقين الطبيبين، يأتي على وقع الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والتي أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 146 آخرين من العسكريين والمدنيين.

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