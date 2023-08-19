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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير التنمية المحلية يصل محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، منذ قليل إلى مقر محافظة القليوبية وكان في استقباله اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 تأتى الزيارة بمناسبة العيد القومى للقليوبية وفي إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد وافتتاح عدد من المشروعات في بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية ، حيث سيقوم اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام للمحافظة وافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

ويستكمل الوزير زيارته للمحافظة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر وكذا تفقد عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة ، كما تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة افتتاح السوق الحضارى الجديد وأعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها .

وزير التنمية المحلية محافظة القليوبية

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