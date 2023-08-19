20 متحورا لكورونا.. عضو الجمعية المصرية للمناعة يحذر المواطنين ويطالبهم بارتداء الكمامة

قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: “أصبحنا نشهد استهتارا واضحا الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأضاف مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية، أن عدم الالتزام تسبب في انتشار متحورات كورونا الحديثة، من بينها متحور eg 5، متابعا: “هناك 20 متحورا آخرين منتشرون في دول العالم، لكن بشكل غير واضح”.

وأوضح أن المتحورات سريعة الانتشار وتنتشر في نطاق واسع، خلال فترة قليلة للغاية، منوها إلى أن الأعراض متشابهة للغاية مع أعراض نزلات البرد، ولكنها تكون أكثر قوة مع المرضى أصخاب الأمراض المناعية وكبار السن.

وأكمل: “لا يوجد حتى الآن زيادة في عدد دخول الحالات إلى المستشفى أو الحاجة إلى الأكسجين، مطالبا بالعودة إلى ارتداء الكمامات مرة أخرى.

وحذر من تحور فيروس كورونا بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، منوها بأن اللقاحات المتوفرة فعالة للغاية مع متحور eg 5.

