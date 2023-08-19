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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرحة 30 أسرة.. العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن صدور قرار بالإفراج عن 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، اليوم السبت، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة على مدار الفترة الأخيرة بعد توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل دورها مرة أخرى.

جاء ذلك وفقًا لما نشره عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي.

وجاءت أسماء المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا وعددهم 30 شخصًا كالتالي:

١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب
٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي
٣-  أيمن محمد محمد أبو حامد
٤- علي ممدوح سليم حسين
٥- محمد إبراهيم محمد منصور
٦- محمد حمدى محمد إمام
٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال
٨- محمد على عبد العظيم رديني
٩- حمود محمد متولي علي
١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد
١١- ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي
١٢- هاني محمد السيد حسين
١٣-  سعيد أحمد السعيد السيد سعد
١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح
١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل
١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد
١٧- محمد سعد أحمد ابوزيد
١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن
١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن
٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن
٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي
٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم
٢٣- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب
٢٤- ماهر حمدى عبد الرحيم محمد
٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد
٢٦- طه محمود طه محمد
٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
٢٨-  طارق محمد مسعد يسن شبار
٢٩-  عصام على أحمد خليل سالم سيد
٣٠-  كريم شعبان حسن محفوظ

العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي طارق العوضى السيسي الرئيس السيسي

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