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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يفتتح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

جانب من الافنتاح
جانب من الافنتاح

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية ، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة.

يأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

القليوبية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة ديوان عام المحافظة

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