وزير التنمية المحلية يفتتح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية ، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة.

يأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.