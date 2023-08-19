عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة".

وقال طارق عز الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو: "تنظيم رائع وأشكر القيادة السياسية التي جعلتنا ننظم هذه البطولة في مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت مدينة السحر والجمال".

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد صبرة، المدير الفني للاتحاد العربي للجودو: "يشارك لدينا 138 لاعبا ولاعبة من الأشبال، وفي الفترة الأولى لدينا 5 أوزان ولاد و5 أوزان بنات، والآن نحن في مرحلة النهائيات، ومصر تلعب مع ليبيا والجزائر والكويت وغيرهما".

أيضا، قال مدخر سليمان، رئيس وفد نادي الصليبخات الكويتي: "التنظيم أكثر من رائع، لم أكنت أتوقع هذا المستوى، وبفضل الله وحمده حصلنا على ميدالية ذهبية و4 فضيات، وفي العموم، حصلنا على المركز الثالث".

