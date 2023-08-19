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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث التناسليات الحيوانية: قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة

صدى البلد

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية عن بدء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة  لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقري محافظة البحيرة في الفترة من 19 أغسطس إلى 24 أغسطس2023.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

 

 وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين ، أن هذة  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  في محافظة البحيرة وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية  بمركز البحوث الزراعية واضاف فاضل ان هذة القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري محافظة  البحيرة وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة البحيرة  وهي كالاتي  يوم السبت ١٩ اغسطس إدارة   وادي النطرون الجهة  الإمام مالك ويوم الأحد ٢٠ اغسطس في إدارة   جناكليس  الجهة قرية  الانتاج التابعة لوحدة الصداقة  ويوم الاثنين ٢١ اغسطس إدارة  وادي النطرون الجهة  الطبراني ويوم الثلاثاء ٢٢ اغسطس إدارة  وادي النطرون الجهة   صلاح العبد ويوم الأربعاء ٢٣ اغسطس إدارة  جناكليس  الجهة قرية  شلتوت التابعة لوحدة بيصار  ويوم الخميس ٢٤ اغسطس إدارة  وادي النطرون الجهة وحدة  الشهداء.

  وأضاف فاضل أن هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية

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