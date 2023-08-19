أزمات الزمالك لا تنتهي| هتلر مدرب اليد يهاجم الإدارة: "عشوائية".. ودعبس: إيه السبب؟

تتوالي الأزمات داخل جدران نادي الزمالك حيث نشبت أزمة على خلفية تصريحات أطلقها أحمد رمضان الشهير بـ هتلر المدير الفني لفريق اليد على هامش البطولة العربية لكرة اليد المقامة حاليا فى السعودية.

هتلر وجه اتهامات الي ادارة نادي الزمالك بالتخلي عن فريق كرة اليد فى البطولة العربية لليد.

فيما انتقد أحمد دعبس عضو مجلس ادارة نادي الزمالك تصريحات هتلر عبر وسائل الاعلام السعودية مطالبا بتنحية الخلافات جانبا.

صدى البلد يستعرض أزمة هتلر مدرب فريق اليد وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى البطولة العربية لليد.

هتلر يهاجم إدارة الزمالك

بداية الأزمة جاءت عبر تصريحات أطلقها أحمد رمضان هتلر عبر صحيفة الكأس السعودية حيث قال :

حتى الآن رسوم الاشتراك في البطولة لم يتم سدادها ولن نلعب المباراة القادمة إذا لم يتم ذلك. أريد ضم لاعبين للفريق مثل كريم هنداوي ولكن لا يمكنني بسبب الرسوم أيضا.

تابع: هتلر : إدارة الزمالك عشوائية ولن نستمر في وجودها ومش بخاف من حد ومسافرناش بطيارة خاصة زي ما بيقولوا واللي عايز يكدب يكدب وحجزولنا الطيارة للرياض والماتش في الدمام ولولا الجمهور مكناش لحقنا أول ماتش.

عضو الزمالك يرد على هجوم هتلر



انتقد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات أحمد رمضان المدير الفني لفريق اليد والذي اتهم فيها الإدارة بالعشوائية بسبب تأخر سفر بعثة الفريق إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وقال أحمد دعبس:" لم أفهم المعنى من تصريحات المدير الفني، لأنه حاضر الموقف مع الإدارة منذ البداية، وأنت رفضت السفر منذ البداية للمشاركة في البطولة العربية بسبب عامل الوقت، في حين كان أحمد الأحمر قائد الفريق يرحب بالسفر للمشاركة في البطولة".

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين عقدوا جلسة مع أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي وتحدثوا عن ضرورة حسم ملف التجديد للاعبين وصرف المستحقات، وحصلوا على مستحقاتهم وتم التجديد للاعبين وحصل أحمد الأحمر على جزء من مستحقاته.

وتابع عضو المجلس :" أشكر الجماهير التي حجزت الحافلة للفريق فور وصول البعثة إلى السعودية على الرغم من أن مجلس الإدارة لم يتأخر في ذلك".

وأضاف :" هذا ليس وقت الخلافات والزمالك مشواره طويل في البطولة وكل الدعم للفريق، ومجلس الإدارة يدعم فريق اليد من أجل الاستمرار في المنافسة وحصد اللقب".

أضاف أحمد دعبس : ايه سبب التصريحات دي بالشكل ده دلوقتي؟ وعيب لما تقول إدارة عشوائية أحنا إدارة منظمة كما ينبغي جداً، والجماهير مننا واحنا منهم ويشكروا على أنهم وفروا اتوبيس ولو يقدروا يدفعوا المستحقات للعيبة عادي كلنا واحد.

وقال أحمد دعبس أيضا : أنت كنت رافض فكره السفر أصلا وقولت مش هنلحق وأحمد الأحمر اللي قالنا هنسافر ووفرنا 8 مليون جنيه في ساعات حلينا بيهم أزمة بعض المستحقات المتأخرة وجددنا تعاقد أحمد الأحمر.