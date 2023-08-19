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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

وائل كفورى
وائل كفورى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو للمطرب وائل كفوري فى حفله الأخير الذى أقيم فى فرنسا حيث تعرض الى موقف محرج.

واقتحم حفل وائل كفوري عدد من الفتيات المسرح واللاتى قمن باحتضانه وتقبليه وهو الأمر الذى وضع وائل كفوري إمام جمهوره فى حالة من الحرج.

شاهد الفيديو هنا 

ورغم وجود أمن خاص بحفل وائل كفوري الا ان لم يستطع السيطرة على الوضع وحاول وائل أن يسيطر على الأجواء أكثر من مرة حتى يتمكن من استكمال حفله وكانت رد فعله عبارة عن تلبية طلبات معجبيه بالنقاط الصور التذكارية معه.

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وائل كفورى 

وقدم وائل كفوري عدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة  بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم  قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

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