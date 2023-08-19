شهيد الشهامة.. شاب يضحي بنفسه لإنقاذ طفل من الصعق الكهربائي بالمنيا

سادت حاله من الحزن داخل محافظة المنيا لوفاة شاب صعقا بالكهرباء في محاولة لإنقاذ صغير سقط عليه كولدير للمياه أمام أحد المستشفيات عندما كان في انتظار سماع نبأ وضع زوجته مولودهما الجديد داخل المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند محاولته إنقاذ الطفل الذي سقط عليه كولدير مياه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الشاب حسام. ح 25 سنة مقيم بإحدي قري مركز المنيا بصعق كهربائي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الشاب كان ينتظر زوجته في حالة وضع أمام المستشفى فيما سقط كولدير مياه على طفل عمره 6 سنوات.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب هرول لإنقاذ الطفل لكنه تعرض لصعق كهربائي وتوفي في الحال وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تنعى الشاب الذي يدعي حسام البالغ من العمر 25 عاما وأطلق عليه بعض رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك لقب « شهيد الشهامة» بعد سقوط كولدير المياه علي الصغير البالغ من العمر 6 أعوام ومحاولة انقاذه من الموت فكان الموت ينتظره قبل أن يفرح بمولوده الجديد.

شهود الواقعة قالوا ان الشاب حسام كان لديه شجاعة كبير واتجه بأقصى سرعة إلى الصغير لإنقاذه دون تردد، وعند رفع كولدير المياه عن الصغير كان الصاعق الكهربائي أشد منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

شهيد الشهامه الشاب حسام