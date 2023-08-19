عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد الشهامة.. شاب يضحي بنفسه لإنقاذ طفل من الصعق الكهربائي بالمنيا

شهيد الشهامه الشاب
شهيد الشهامه الشاب حسام

سادت حاله من الحزن داخل محافظة المنيا لوفاة شاب صعقا بالكهرباء في محاولة لإنقاذ صغير سقط عليه كولدير للمياه أمام أحد المستشفيات عندما كان في انتظار سماع نبأ وضع زوجته مولودهما الجديد داخل المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند محاولته إنقاذ الطفل الذي سقط عليه كولدير مياه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الشاب حسام. ح 25 سنة مقيم بإحدي قري مركز المنيا بصعق كهربائي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

المنيا .. قطع مياه الشرب 3 أيام بقرية ساقية موسى

تموين المنيا: ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الشاب كان ينتظر زوجته في حالة وضع أمام المستشفى فيما سقط كولدير مياه على طفل عمره 6 سنوات.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب هرول لإنقاذ الطفل لكنه تعرض لصعق كهربائي وتوفي في الحال وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تنعى الشاب الذي يدعي حسام  البالغ من العمر 25 عاما وأطلق عليه بعض رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك لقب « شهيد الشهامة» بعد سقوط كولدير المياه علي الصغير البالغ من العمر 6 أعوام ومحاولة انقاذه من الموت فكان الموت ينتظره قبل أن يفرح بمولوده الجديد. 

شهود الواقعة قالوا ان الشاب حسام كان لديه شجاعة كبير واتجه بأقصى سرعة إلى الصغير لإنقاذه دون تردد، وعند رفع كولدير المياه عن الصغير كان الصاعق الكهربائي أشد منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال،  وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

شهيد الشهامه الشاب حسام
شهيد الشهامه الشاب حسام
شهيد الشهامه الشاب حسام
شهيد الشهامه الشاب حسام
الأجهزة الأمنية بالمنيا التفاصيل الكاملة الساعات القليلة الماضية الصعق الكهرباء خلال الساعات القليلة الماضية محاولة انقاذ مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

موضوعات متعلقة

المنيا: استرداد 40 فدان بالظهير الصحراوي وإزالة 84 تعد بالبناء على الأراضي

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالمنيا

مصرع شاب في حادث مروري بالمنيا

المنيا .. قطع مياه الشرب 3 أيام بقرية ساقية موسى

استكمال توصيلات الصرف الصحي وتركيب مطبات صناعية بشوارع وقري سمالوط بالمنيا

قومي المرأة بالمنيا ينظم ورش عمل لتدريب القيادات الدينية لمواجهة ختان الإناث

محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ218 ألف حالة بالعيادات والطوارئ

تعليم المنيا ينهي استعداده لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا السبت

ترشيحاتنا

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بالمساجد

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

روسيا ومصر تحتفلان بمرور 80 عاما على بداية العلاقات الثنائية بين البلدين

صعود قوي للدولار أمام الجميع.. الأخضر في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب

السيسي: الحكومة تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

أسعار الذهب في مصر تفقد 70 جنيها الأسبوع الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ