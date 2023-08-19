صدمة لمحبيه.. وفاة أكثر حوت وحيد في العالم بمرض صادم.. ما القصة؟

فارقت أنثى الحوت “لوليتا” الحياة بعد 50 عاما من العروض الممتعة للجماهير داخل حوض اسماك ميامي العملاق بالولايات المتحدة.





وبحسب ما ذكرته ديلي ستار، نفق الحوت الأكثر وحدة في العالم قبل أشهر فقط من إطلاقها مرة أخرى في المحيط للتقاعد بعد أن أمضت حياتها كلها تقريبًا وهي تؤدي عروض داخل الحوض.



عاشت لوليتا ، التي تسمى أحيانًا توكيتاي أو توكي ، في حوض أسماك ميامي حيث قدمت عروضها لأكثر من 50 عامًا بعد ان اصطادها احد البحارة في السبعينيات.

ماتت من فشل كلوي

وكان من المقرر إطلاق سراحها مرة اخرى في المحيط في الأشهر المقبلة للتقاعد بعد سنوات من العمل، لكنها ماتت من فشل كلوي محتمل قبل أن يحدث ذلك.

وقال حوض أسماك ميامي إن لوليتا، البالغة من العمر 57 عاما، والتي كانت نجمة الأكواريوم ، تلقت 'أفضل رعاية ممكنة' حتى النهاية بعد أن ظهرت عليها علامات عدم الراحة في الأيام الأخيرة.

وقال الحوض المائي في بيان له: 'على الرغم من تلقيها أفضل رعاية طبية ممكنة ، توفيت بعد ظهر الجمعة مما يعتقد أنه حالة كلوية.

كان يطلق على لوليتا ذات مرة اسم الأوركا الأكثر وحدة في العالم بعد اخذها من مياه واشنطن في عام 1970 عندما كانت في الرابعة من عمرها.