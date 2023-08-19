إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمراً صحفيا غدا، الأحد 20 أغسطس 2023، لإعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.

وينعقد مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر عصر غد، الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لقد تم تنفيذ البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، كمرحلة أولى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضى 2022 / 2023، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

على جانب آخر، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم، السبت، في جميع اللجان دون أي شكاوى أو مشكلات.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إن جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 هادئة حتى الآن، ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة.

وأضافت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه صدرت تعليمات لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، تشدد على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب في اللجان لضمان عدم شعورهم بأي توتر، مع التشديد على مكافحة الغش والتعامل بكل حزم مع الغشاشين المرصودين بدون أي تهاون.