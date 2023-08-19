انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالإسكندرية بدون شكاوى

انطلقت امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة اليوم السبت بالإسكندرية وذلك دون شكاوى، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ووفقا لغرفة عمليات المديرية فقد جاءت الأسئلة مطابقة للمنهج ولم ترد شكاوى بشأن الامتحان إلى غرفة العمليات.

وقد عقد عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء اجتماعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بحضور نادية فتحي وكيل المديرية.

وشدد على ضرورة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي انطلقت اليوم السبت المقبل وتستمر حتى ٢٩ أغسطس.