أهالي فايد يستغيثون لإعادة تأهيل الطرق حفاظا على حياة المواطنين

استقبل المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب والأمانة المركزية لحزب “مستقبل وطن”، عددا من أهالي مدينة فايد في مكتبه، لمناقشة عدد من المطالب الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الطرق.

وتقدم النائب المهندس أحمد عثمان بطلب إلى الفريق كامل الوزيري، وزير النقل والمواصلات، يستعرض فيه مشكلة أهالي مركز فايد بسبب وجود عدد من الكسور بالطرق، والتي تتسبب في كثير من الحوادث بالمنطقة، وما زال يهدد حياة المواطنين.

وطالب المهندس أحمد عثمان، خلال الطلب، بإصلاح الكسور وإعادة الشيء لأصله حفاظا على حياة المواطنين.



وبدأت وزارة النقل في تطوير طريق الإسماعيلية السويس منذ أكثر من 3 سنوات، وأسندت خطة التطوير للعديد من الشركات الوطنية لإعادة تأهيل ورصف الطريق كاملا.