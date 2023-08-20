ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما عنيفا على المطربة أنغام بسبب لقب صوت مصر والذي منحه لها مهرجان العالمين الجديدة، وقالت إن انغام لا تستحق لقب صوت مصر وأن شيرين عبد الوهاب هي الأحق بهذا اللقلب.

فجر السعيد تعترض على لقب انغام صوت مصر

نشرت الإعلامية فجر السعيد مقطع فيديو على حسابها على إنستجرام لتبدي اعتراضها على منح المطربة أنغام لقب صوت مصر والذي منح لها أثناء صعودها للغناء في مهرجان العالمين الجديدة وتزين المسرح باسم أنغام بجوار لقب صوت مصر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.