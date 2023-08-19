«القاهرة الإخبارية»: بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى قادة الهجوم في أوكرانيا بمدينة روستوف أون دون الجنوبية، حسب ما أعلن «الكرملين»، صباح السبت، ولم توضح موسكو توقيت الاجتماع، لكن صورًا نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كشفت أنه عُقد خلال الليل.

وجرى الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أمريكية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وأفاد الكرملين في بيان، بأن «فلاديمير بوتين عقد اجتماعًا في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون».

وأضاف البيان، أن «الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين»، وتعد روستوف أون دون، القريبة من الحدود الأوكرانية، مركزًا لعمليات القوات الروسية في أوكرانيا.

كما كانت المدينة في يونيو مسرحًا للتمرد الذي خاضته مجموعة المرتزقة فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف حركتها.