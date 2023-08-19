مصر أكتوبر: العفو عن أحمد دومة يؤكد أن الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر بالقرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

وأضافت "مديح" فى بيان لها اليوم، أن استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم نهائيا، رسالة تأكيد مستمرة أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلا عن طمأن القوة السياسية المشاركة فى الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني يلتف حوله جميع المصريين سيظل "قبلة حياة " للحياة السياسية في مصر لسنوات طويلة فضلا عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية وإصدار مزيدا من التوصيات التي تحقق امال المصريين.

ووجهت "مديح" الشكر" للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي لا يألوا جهدا فى اسعاد المصريين وبث الفرحة فى قلوب أسر المحبوسين واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، كما وجهت الشكر للجنة العفو الرئاسي وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين.