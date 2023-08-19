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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعت لتنسيق جهود الإغاثة.. التعاون الإسلامي تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي الاحتفاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام، مجددة الإشادة بجهود وتضحيات العاملين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء أدائهم واجباتهم، والذين يواصلون تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح وحمايتها لمن هم في أمس الحاجة لهذا الدعم.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن إحياء اليوم العالمي للعمل الانساني يصادف هذا العام العديد من التحديات الانسانية في العالم الإسلامي مما يستدعي تكثيف الجهود الفاعلة وتنسيقها للتخفيف من اثارها وابعادها المختلفة .

وأكدت الامانة العامة في هذه المناسبة التزامها بتعزيز وتنسيق العمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني على أساس القيم الإسلامية واستجابة للاحتياجات الإنسانية، وذلك وفقا لميثاق المنظمة وقراراتها ذات الصلة والتصدي للأزمات الإنسانية وتطوير آليات العمل الإنساني لمواجهة هذه التحديات بجانب التنسيق مع الدول الأعضاء والمؤسسات والأجهزة ذات الصلة وخاصة صندوق التضامن الإسلامي فيما يتعلق بجهود الإغاثة، وحشد الموارد للمساعدة الإنسانية ومواصلة انشاء شراكات استراتيجية مع المجتمع الإنساني بما يتماشى مع مبادئ المنظمة وأهدافها.

وانتهزت الأمانة العامة هذه الفرصة لتعرب مجددا عن امتنانها للدعم المقدر الذي تقدمه الدول الأعضاء والمانحين وشركاء المنظمة في المجال الإنساني وذلك من خلال مساهمتهم الملموسة في التخفيف من الآثار السلبية للأزمات الانسانية في بعض الدول الاعضاء  والمجتمعات المحلية الضعيفة المستضيفة لهم.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التعاون الاسلامي المجتمع الدولي اليوم العالمي للعمل الإنساني صندوق التضامن منظمة التعاون الاسلامي

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