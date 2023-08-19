6 مواسم دون تسجيل.. محمد صلاح يستهدف كسر لعنة الجولة الثانية

يستهدف النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إنهاء لعنة الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف الريدز نظيره بورنموث، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد.

ولم يسجل محمد صلاح أي هدف في الجولة الثانية من انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، ويأمل النجم المصري في كسر هذه العقدة في موسمه السابع بالتسجيل في شباك بورنموث.

ويسعى صلاح لمواصلة تألقه أمام بورنموث، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف في شباكهم خلال 8 مباريات سابقة لعب أمامهم خلالها.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أثار غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي الماضية باستبداله قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة.

وحرم يورجن كلوب محمد صلاح من تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في الجولة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.

يذكر أن ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله.