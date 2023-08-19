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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: لدينا احتياطي من السلع يكفي إلى 5 أو 6 أشهر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إننا نجحنا في استصلاح العديد من الأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل توفير إنتاج زراعي غير مسبوق.

وأضاف “الرئيس السيسي” خلال كلمته بجولة تفقد الاكاديمية العسكرية المصرية:" نحن  في حاجة إلى استيراد سلع أساسية من الخارج، بكميات كبيرة، مثل القمح والذرة وزيت الطعام، متابعا: حجم الاستهلاك المحلي من القمح سنويا يصل إلى 20 مليون طن.

واسترسل "الرئيس السيسي":" لازم الناس تعرف ليه الأسعار ارتفعت.. إحنا بنستورد السلع بالعملة الحرة وبنبيعها بالجنيه المصري"..متابعا:" العالم يشهد ظروف صعبة، وبالرغم من ذلك نحن لم نتوقف وعجلة التنمية مستمرة.

وأكمل:" إحنا عاملين حسابنا في احتياطي من السلع يكفي إلى 5 أو 6 أشهر، وكذلك الامر بالنسبة للوقود، حتى نكون قادرين على مواجهة إي ظروف وتحديات".
 

السيسي الرئيس السيسي الأراضى الزراعية القمح الأكاديمية العسكرية المصرية

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