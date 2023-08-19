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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود قوي للدولار أمام الجميع.. الأخضر في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب

صعود قوي للدولار
صعود قوي للدولار أمام الجميع

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الجمعة، متراجعًا من أعلى مستوياته في شهرين، لكنه لا يزال في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب على التوالي حيث أشار الاقتصاد الأمريكي المرن إلى الاحتفاظ بمعدلات فائدة أعلى لفترة أطول.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 103.287 هبوطًا بـ 0.18% إلا أن ذلك لا يغيّر حقيقة تداوله في أعلى مستوى منذ شهرين. كذلك يتداول زوج اليورو دولار عند 1.0875 في الوقت الحالي.
الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية أخرى.

وشهد الدولار بعض عمليات جني الأرباح في وقت مبكر من يوم الجمعة، مع تعزيز معنويات المخاطرة بعد أن قال بنك الشعب الصيني إنه سيواصل طرح المزيد من السيولة في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد.

ومع ذلك، على مدار الأسبوع، لا يزال مؤشر الدولار مستعدًا للارتفاع بنسبة 0.5٪، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على موقفه المتشدد لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع، مما يشير إلى استمرار المرونة في سوق العمل، مما يوفر مساحة أكبر للاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع اسعار الفائدة.

جاء ذلك بعد إصدار محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والذي أظهر أن معظم صانعي السياسة يدعمون معدلات أعلى للحد من التضخم الثابت.

وقال المحللون، في أي إن جي في مذكرة: "أظهر محضر اجتماع السياسة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو ... أن غالبية الأعضاء ظلوا يرون مخاطر تصاعدية فيما يتعلق بتوقعات التضخم مع ترك الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد".

انخفاض الجنيه الاسترليني بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة

وانخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.2712 بعد انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بشكل حاد أكثر من المتوقع في يوليو، حيث انخفضت بنسبة 1.2٪ عن شهر يونيو، وهو تراجع بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي.

ومن الواضح أن المتسوقين يشعرون بضربة من ارتفاع التضخم و 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة، ولكن الأسواق شعرت بتأثير سوء الأحوال خلال الشهر أيضًا.

وقال نائب مدير مكتب الإحصاء الوطني للاستطلاعات والمؤشرات الاقتصادية هيذر بروفايل: "لقد كان شهرًا سيئًا بشكل خاص بالنسبة لمحلات السوبر ماركت، حيث أدى الانجراف الصيفي جنبًا إلى جنب مع زيادة تكلفة المعيشة إلى تباطؤ المبيعات لكل من الملابس والمواد الغذائية. كما انخفضت مبيعات المتاجر والسلع المنزلية بشكل كبير".
موعد صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو.

وانخفض سعر زوج العملات اليورو/ الدولار الأمريكي إلى 1.0868، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى سجله يوم الخميس في ستة أسابيع عند 1.0856، مع احتمال توقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتًا عن رفع سعر الفائدة الذي استمر لمدة تزيد عن عام في سبتمبر بعد تلميحات من الرئيسة كريستين لاغارد.

ومع ذلك، من المقرر صدور أحدث إصدار من مؤشر تضخم منطقة اليورو في وقت لاحق من الجلسة ومن المتوقع أن يظهر رقمًا سنويًا بنسبة 5.3٪، وهو انخفاض طفيف من 5.5٪ في الشهر السابق، مما يشير إلى توقعات بتطبيق زيادة أخرى بنهاية العام.

تعزيز اليوان بفعل الإصلاح القوي

على صعيد آخر، ارتفع سعر زوج العملات الدولار الأمريكي/ الرنمينبي بنسبة 0.1٪ إلى 7.2864، مع دعم اليوان بمبيعات الدولار وإصلاحات نقطة الوسط القوية، لكن التوقعات لليوان لا تزال قاتمة إلى حد كبير مع احتمالية انخفاض أسعار الفائدة في ضوء تعثر الاقتصاد الصيني، وقطاع العقارات على وجه الخصوص.
انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/ الين الياباني بنسبة 0.4٪ إلى 145.30، بعد أن ساعدت قراءات التضخم القوية لشهر يوليو الين، مما زاد الضغط على بنك اليابان ليبدأ في نهاية المطاف في تشديد السياسة النقدية.

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