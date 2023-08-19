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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. هندسة القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للساعات المعتمدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إجراءات الالتحاق بالبرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين لم يستلموا بطاقة الالتحاق المبكر .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، على الطلاب اتباع الإجراءات التالية للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة:
١- الدخول الى صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمي لكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكتروني 
https://std.eng.cu.edu.eh/app form.asps?f=1

وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق .

٢- تجهيز المستندات الآتية أصل و صور ضوئية يتم تصويرها من خلال ماكينة تصوير و ليس باستخدام التلفون المحمول 
- اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- ٤ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل 
- ٣ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل 
- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها 
- ٤ نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية 
- عدد ١٠ صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب 
- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به 
- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.

 

الدكتور حسام عبد الفتاح كلية الهندسة جامعة القاهرة نظام الساعات المعتمدة بطاقة الرقم القومي شهادة ميلاد صور ضوئية

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