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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رصد 3 حالات غش إلكتروني بأول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 15101 ألف طالب وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد 3601 طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) فترة أولى بعدد (5) طالب/طالبة ، وامتحان التربية الدينية فترة ثانية بعدد (1) طالب/طالبة. 
 وأدى عدد (1) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  فى مادة التربية الدينية.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام  الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (3) حالات غش الكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  اليوم، وجاءت كالتالي:

  • ضبط طالب بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم
  •  ضبط طالب بلجنة ديروط بأسيوط
  •  ضبط طالب بلجنة شبين القناطر بالقليوبية

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة مع الطلاب المضبوطين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.

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