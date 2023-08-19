حمدين صباحي: أتقدم بأحر وأعمق الشكر إلى الرئيس السيسي لإفراجه عن أحمد دومة

تقدم حمدين صباحي، مؤسس تيار الكرامة، المرشح الرئاسي الأسبق، بالشكر للرئيس السيسي، لإصدار قرارًا جمهوريًا بالعفو عن أحمد دومة.

وكتب "صباحي"، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "أتقدم بأحر وأعمق الشكر الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي استجابته الكريمة الطيبة وإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن اخي الحبيب احمد دومة".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما بذلك صلاحياته الدستورية.

