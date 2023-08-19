حصدت السويد، الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم 2023، بعد فوزها 2-0 على أستراليا، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

السويد تتوج ببرونزية بطولة كأس العالم للسيدات 2023

وعلى ملعب سونكورب بمدينة بريزبن الأسترالية، استهل المنتخب السويدي، التسجيل بهدف للاعبة فريدولينا رولفو من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أضافت كوسوفاره أسلاني الهدف الثاني للسويد في شباك أستراليا، لتحسم المواجهة، وتهدي بلادها المركز الثالث.

وتختتم منافسات مونديال السيدات، غدا الأحد، بالمباراة النهائية بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا على ستاد أستراليا في سيدني.