كيف يمكن وضع نهاية لحرب أوكرانيا بعد سنتين من الصراع؟

تستمر الحرب في أوكرانيا لعامها الثاني، دون أمل في الحل، وهو ما يزيد الأمور تأزمًا.

قالت مجلة بوليتيكو، أن الكثيرين صاروا يطالبون بإنهاء الحرب التي من المحتمل أن تستمر لسنوات عديدة.



يقول البعض من الحالمين، أن إنهاء الحرب، يتمثل في أن تستعيد أوكرانيا جميع الأراضي التي سيطرت عليه روسيا لكن في الوقت نفسه، إذا كنا صادقين ، علينا أن نعترف بأن أوكرانيا قد لا تحقق نجاحًا عسكريًا كاملاً في العام أو العامين المقبلين، فهجومها المضاد يحرز تقدما ، ولكن بطيئ .

يظل الجيش الروسي، صامدًا، حتى ضد الأسلحة والتكتيكات الغربية المتقدمة.

في غضون ذلك ، ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستمرون في دفع تكاليف العمليات الهجومية لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

سيكون الحصول على طلب تمويل جديد أصعب، ولن يستمر هذا المال في عام 2024.



على الأقل من الناحية النظرية، ستنتهي ألحرب من خلال اتفاقية دبلوماسية، وهذا هو السيناريو المرجح.



في وقت سابق من هذا الشهر ، اجتمعت 40 دولة ، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة ، في المملكة العربية السعودية لمناقشة خطط السلام والتسوية، وهي الاجتماعات التي قد تأتي بحل خلال أشهر.