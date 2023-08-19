روسيا: إحباط هجمات جديدة على موسكو وضواحيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومحيطها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وصدت روسيا ضربات أخرى مماثلة خلال الأيام الماضية، فيما تحاول أوكرانيا اختراق الدفاع التحصينات الروسية، وإثارة ذعر السكان في العاصمة موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا شنت ضربات صاروخية على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات اليوم السبت ، وذلك بعد ساعات من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكبار قادة الجيش في موسكو.

وتقع تشيرنيهيف على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال كييف باتجاه بيلاروسيا، وقد نجت إلى حد كبير من الهجمات الكبيرة منذ الأشهر الأولى من التدخل الروسي مع احتدام القتال العنيف في الشرق والجنوب.

وقع الهجوم بعد أن التقى بوتين بكبار الجنرالات الروس في زيارة إلى مركز العمليات في روستوف أون دون في جنوب روسيا ، بينما كان يقوم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى السويد.