مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في فرنسا

اندلع حريق صباح اليوم السبت في مبنى سكني بمنطقة إيل سان دوني، شمال باريس في فرنسا، وتم نقل اثنين من رجال الإطفاء إلى المستشفى في حالة "طوارئ"، بحسب بيان نشرته السلطات المحلية ونقلته وسائل الإعلام الفرنسية.

وبحسب التقرير الأول الذي أعده رجال الإطفاء، لقي شخص مصرعه في هذا الحريق وأصيب عدد من الأشخاص.

وقال متحدث باسم رجال الاطفاء ان اثنين من رجال الاطفاء نقلوا الى المستشفى في "حالة طوارئ مطلقة" لكن "حالتهم مستقرة". وبحسب المصدر ذاته، أصيب ثمانية من سكان المبنى بشكل طفيف.

وقال رجال الاطفاء إن حريق الشقة اندلع من الطابق التاسع من المبنى الذي يضم 11 شخصا.

وطلبت السلطات المحلية من سكان المنطقة عدم "فتح النوافذ" بسبب "انبعاث دخان كثيف".