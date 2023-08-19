لماذا لن يحضر بوتين جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بتشكيل الوفد الروسي للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن لن يشارك بوتين في الحدث، وسيرأس الوفد بدلاً منه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

في التفاصيل: سيرأس الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سيرجي لافروف ، الذي زار نيويورك في أبريل الماضي خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن.

وسيضم الوفد أيضًا نائب لافروف سيرجي فيرشينين ورؤساء الإدارات الخمس ، بالإضافة إلى فاسيلي نيبينزيا ، السفير لدى الأمم المتحدة ، وليونيد سلوتسكي ، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما.

ربما يكون سبب غياب بوتين، الذي صارت رحلاته الخارجية محدودة بشكل كبير بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

وفي وقت سابق ، ذكرت مصادر لشبكة بلومبرج أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور نيويورك في سبتمبر لحضور أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.

ويُعد الأسبوع الرفيع المستوى تتويجًا لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُفتتح في شهر سبتمبر من كل عام، و يحضره أعلى ممثلوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.